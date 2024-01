Mutui, calano i tassi. Si attende Bce per un taglio entro l’anno

A dicembre primo ribasso dopo 24 mesi di rialzi consecutivi. Secondo i dati diffusi dall'Abi, i tassi sulle nuove operazioni in Italia sono scesi al 4,42% dal 4,5 del mese precedente. Secondo gli analisti è presto per brindare all'inversione di tendenza sulle prospettive ma il clima è più ottimista. E parlare di un taglio dei tassi non è più un tabù nemmeno tra i banchieri centrali a Davos