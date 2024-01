Mutui, risparmiare grazie alla surroga: ecco come funziona

Per chi sta per stipulare un mutuo, la notizia del calo dell’Irs è positiva poiché abbassa il costo di quelli a tasso fisso, ad oggi più convenienti rispetto a quelli a tasso variabile. Per chi sta già pagando, un utile strumento da considerare è la surroga, che permette di passare da una banca all’altra rinegoziando a condizioni vantaggiose e senza costi aggiuntivi il prestito richiesto