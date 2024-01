Mutui, quale sarà l’andamento dei tassi variabili nel 2024?

L’anno appena iniziato potrebbe essere favorevole per un ritorno dei mutui a tasso variabile, grazie anche a un possibile taglio del costo del denaro da parte della Bce: come evidenzia il Corriere della Sera, sia i mutui che i finanziamenti a 20 e a 30 anni prospettano un miglioramento nel corso dei prossimi 2 anni. Questo potrebbe portare molti mutuatari a non scegliere più il fisso, finora molto gettonato