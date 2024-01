Mar Rosso, impatto economico della crisi e valore del canale di Suez

La guerra in Medio Oriente si allarga, con i raid di Usa e Uk sulle basi degli Houthi in Yemen, in risposta agli attacchi alle navi nel Mar Rosso. La rotta è una delle vie fondamentali per il commercio globale, ma nelle ultime settimane molte imbarcazioni stanno scegliendo di evitarla. Quali sono le conseguenze? Di questo si è parlato nella puntata del 12 gennaio di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24