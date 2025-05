Non si fermano i raid sul Kashmir indiano. Una nuova ondata di attacchi di droni ha preso di mira la regione indiana per la seconda sera consecutiva. Secondo quanto riferito all'Afp da una fonte indiana della Difesa, è stata colpita anche la città di Jammu nonostante il Pakistan, in seguito ai primi attacchi delle scorse ore, avesse negato di esserne responsabile. La fonte ha affermato che "i droni sono stati avvistati a Jammu e Samba", nel Kashmir amministrato dall'India, e a Pathankot, nel vicino Stato del Punjab, aggiungendo che "gli attacchi sono in corso". Almeno dieci esplosioni nei pressi dell’aeroporto di Srinagar.