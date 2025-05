Crisi India-Pakistan, nuovi scontri lungo il confine in Kashmir

Il messaggio del primo ministro pakistano

Ieri sera in un appello alla nazione il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha detto che Islamabad "vendicherà" chi è stato ucciso dall'India. I morti accertati sinora su entrambi i lati della frontiera sono 43: Islamabad afferma che 31 civili sono rimasti uccisi dall'attacco indiano e dagli scontri lungo il confine, mentre New Delhi parla di almeno 12 vittime colpite dagli ordigni pakistani.

Giallo sull'abbattimento di aerei indiani

Sui social indiani, intanto, corre l'interrogativo sull'abbattimento di jet da combattimento indiani, che sarebbero stati fatti precipitare ieri dal Pakistan in reazione all'Operazione Sindoor. Mentre Islamabad ha affermato che il suo esercito avrebbe abbattuto almeno cinque aerei indiani, New Delhi non ha espresso alcun commento ufficiale sulla notizia. Testimoni oculari indiani, tuttavia, hanno raccontato di avere visto a terra resti di almeno due aerei non identificati, uno nello Stato del Punjab, l'altro in Kashmir. La Cnn cita una fonte dell'intelligence francese che conferma che il Pakistan avrebbe colpito un Rafale indiano; la Reuters e il New York Times citano ufficiali indiani che sostengono che sono almeno due gli aerei indiani che sono stati abbattuti mercoledì mattina. Oltre a rilanciare questa notizia, sui social indiani in molti affermano che ieri mattina sulla rete circolavano immagini di aerei abbattuti: immagini che sarebbero state poi rimosse nel corso della giornata.