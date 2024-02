L'obiettivo della missione è la difesa del traffico marittimo. "Non attacchiamo nessuno, ma se ci saranno attacchi risponderemo" assicura il ministro degli esteri

"L'Italia non si fa intimidire dalle minacce della milizia filoiraniana degli Houthi che ha nel mirino mercantili occidentali nel Mar Rosso", spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la sessione sulla diplomazia della crescita ai Med Dialogues. "La missione dell'Unione europea nel Mar Rosso sarà una missione di difesa operativa perché c'è un attacco in corso e quindi si prevede una reazione in risposta, se necessaria”. Lo ribadisce il vice premier dopo che il leader del gruppo yemenita, Mohamed Ali al-Houti, ha minacciato di colpire l'Italia.