Yemen, 2mila bambini reclutati dai ribelli Houti morti combattendo

in scuole, campi estivi e mosche e avevano tra i 10 e i 17 anni. Ad alcuni di loro era stato detto che avrebbero frequentato corsi culturali e invece venivano addestrati. In altri casi le famiglie erano state minacciate di non ricevere più aiuti umanitari. In un caso un bambino è stato stuprato. Nel rapporto sono anche allegate foto di bambini addestrati e indottrinati dagli Houthi.

Il rapporto Onu

Non solo. Secondo il rapporto dell’Onu i ribelli continuano a tenere corsi per incoraggiare i più giovani a scendere sul campo di battaglia. Tutto questo, dopo sette anni di guerra, violando l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. "Gli Houthi hanno continuato- viene denunciato nel rapporto - a rifornirsi di componenti per le loro armi da aziende in Europa e Asia, utilizzando una complessa rete di intermediari per nascondere la catena di approvvigionamento". In particolare, i droni, i dispositivi esplosivi da utilizzare in acqua e i razzi a corto raggio sono stati assemblati in aree controllate dagli Houthi, mentre i componenti elettronici e i motori sono stati acquistati dall'estero utilizzando una complessa rete di intermediari in Europa, Medio Oriente e Asia". ll rapporto non ha invece confermato le accuse statunitensi e saudite di un coinvolgimento diretto dell'Iran che ha ammesso sì di sostenere politicamente gli Houthi negando però di aiutarli a ottenere armi. Fondamentale sarebbe però il ruolo dell'oman dato che componenti ed equipaggiamenti verrebbero forniti "via terra alle forze Huthi da individui ed entità con sede nel Paese.