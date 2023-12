La Russia esclude la candidata pacifista alle elezioni 2024

La Commissione elettorale centrale russa ha respinto la richiesta della candidata pacifista Ekaterina Duntsova, citando "errori nei documenti" presentati dalla ex giornalista e consigliera comunale che conduce una campagna che si batte per la democrazia e la fine dell'offensiva in Ucraina. Intanto secondo il New York Times, da settembre il presidente russo Putin starebbe utilizzando alcuni intermediari per manifestare la propria disponibilità a fermare il conflitto