Russia, morte di Prigozhin gestita da braccio destro di Putin

L'assassinio del capo della Wagner Evgenij Prigozhin è stato preparato per due mesi e "approvato dal più antico alleato e confidente del presidente russo Vladimir Putin, un ex spia di nome Nikolai Patrushev". Le accuse arrivano dal Wall Street Journal che in un’inchiesta cita funzionari dell'intelligence occidentale e un ex ufficiale dell'intelligence russa.

L'inchiesta

Nell'articolo si afferma che è stato Nikolai Patrushev, a lungo ufficiale dei servizi segreti sovietici, a promuovere e portare avanti il piano per uccidere l'ex cuoco di Putin morto insieme ad altri 10 fedelissimi per un'esplosione del suo aereo privato in volo, il 23 agosto scorso. Il Wall Street Journal ricostruisce i legami tra Putin e Patrushev. Nel 2008 Putin lo promosse, dopo 10 anni, da direttore del Servizio federale di sicurezza a segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo. "Ma il carattere di Patrushev, la sua vicinanza a Putin e il suo ruolo di capo dei servizi di sicurezza per più di due decenni lo hanno reso la seconda persona più potente in Russia" afferma il giornale. Secondo l'articolo, Patrushev iniziò a mettere in guardia Putin su Prigozhin già nel 2022.