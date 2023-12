Guerra Ucraina Russia, bombe su infrastrutture a Kherson: 4 morti LIVE

Milioni di ucraini hanno imparato "un'altra dimensione del Natale", celebrando ancora una volta questa festività nel periodo di una guerra su larga scala. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel discorso fatto alla vigilia di Natale e pubblicato su Youtube, come riporta il Kyiv Independent. "Questo Natale ha uno stato d'animo diverso, un contesto diverso, un gusto diverso - ha detto Zelensky - oggi tutti gli ucraini sono insieme. Celebriamo il Natale tutti insieme. Nella stessa data, come una grande famiglia, come una nazione, come un Paese unito". Da quest'anno la Chiesa ortodossa ucraina è passata ufficialmente alla data del 25 dicembre per celebrare la festività. Fin dal 1917, infatti, in ucraina il Natale è stato festeggiato il 7 gennaio: il disegno di legge promulgato a luglio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky rappresenta solo l'ultimo tentativo di sradicare l'influenza dell'invasore nel Paese. "I nostri doni, valori e tradizioni sono cambiati. Oggi non si tratta tanto di come decorare le nostre case, ma piuttosto di come proteggerle e ripulirle, spazzando via il nemico. Ci rallegriamo di vedere la prima stella nel cielo della sera e di non vedervi missili e droni nemici", ha detto Zelensky.