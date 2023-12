Russia, Aleksei Navalny si trova in una colonia penale nell'Artico

L'oppositore di Putin, del quale la famiglia non riceveva notizie da quasi tre settimane, si troverebbe in Siberia

Secondo la portavoce di Alexei Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia, lo stesso si troverebbe in una colonia penale presso Charp, nell'Artico russo in Siberia. La famiglia dell'uomo non riceveva notizie di lui da quasi tre settimane . ( CHI È ALEKSEJ NAVALNY )

Le condizioni



"Abbiamo trovato Navalny. È nella colonia penitenziaria numero 3 nella città di charp, nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets", ha scritto Kira Iarmych su X precisando che l'oppositore sta bene e che il suo avvocato gli ha fatto visita.

La condanna

Navalny è stato condannato a 19 anni di carcere ad agosto per estremismo e per questo doveva essere trasferito a un regime più duro di detenzione. I trasferimenti da una colonia penale all'altra in Russia spesso richiedono diverse settimane di viaggio in treno con tappe, durante le quali i parenti dei detenuti non vengono informati. Le colonie a regime speciale, a cui è destinato Navalny, sono gli istituti detentivi con le condizioni più dure del sistema carcerario russo e si trovano spesso in regioni molto isolate.