Ucraina, Usa: "Putin non si fermerà se vince, va scoraggiato". LIVE

La ministra della Difesa nederlandese Kajsa Ollongren ha affermato che gli aiuti all'Ucraina "non sono beneficenza, ma sono cruciali per la sicurezza" dei Paesi Bassi. In un post sul suo account X la Ollengren ha sottolineato che "la difesa" del suo Paese "è ancorata alla cooperazione internazionale e non inizia al confine. Ecco perché continuiamo a sostenere l'Ucraina", ha scritto. I Paesi Bassi hanno inviato 550 milioni di euro in aiuti militari all'Ucraina negli ultimi due mesi. L'importo totale del sostegno nederlandese a Kiev ha già raggiunto finora i 2,6 miliardi di euro.