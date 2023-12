Guerra Ucraina Russia, Usa: nessun ok nuovi aiuti prima del 2024. LIVE

I leader democratici e repubblicani del Senato americano hanno dichiarato che Washington non potrà approvare nuovi aiuti all'Ucraina prima della fine dell'anno, con le due parti che continuano a cercare un compromesso. "Mentre i negoziatori lavorano sulle questioni rimanenti, speriamo che i loro sforzi consentano al Senato di agire rapidamente all'inizio del nuovo anno", hanno affermato il dem Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell in una dichiarazione congiunta. "Nel tempo rimanente di quest'anno i negoziatori del Senato e dell'Amministrazione continueranno a lavorare in buona fede per finalizzare il loro accordo".