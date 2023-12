Ucraina Russia, news di oggi 21 dicembre sulla guerra di Putin. LIVE

"Al termine di questa odierna giornata attiva ho parlato con il primo ministro della Nuova Zelanda Christopher Luxon". Lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che "ogni voce e ogni Stato che rispetta il diritto internazionale ed è pronto a difenderlo è prezioso per l'Ucraina e per la nostra posizione internazionale". Il leader ucraino si è poi detto "grato alla Nuova Zelanda per il suo persistente sostegno all'Ucraina, per lo sminamento, per le sanzioni contro la Russia e per il lavoro svolto per portare avanti la Formula di Pace. Stiamo ora lavorando attivamente al prossimo incontro dei consulenti sulla Formula per la Pace. Passo dopo passo la stiamo trasformando nella Formula della maggioranza mondiale. Sono grato a tutti coloro che contribuiscono al nostro lavoro".