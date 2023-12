Guerra Israele–Hamas, prosegue offensiva nel sud di Gaza. DIRETTA

Ancora operazioni dell'esercito israeliano nel sud della Striscia. Aumentate forniture carburante per evitare ripercussioni ulteriori sulla popolazione. "Finché sarà premier, l'Anp non governerà Gaza", ha detto il leader israeliano Netanyahu spiegando che "coloro che educano i propri figli al terrorismo, lo finanziano e ne sostengono le famiglie, non saranno in grado di governare Gaza dopo aver eliminato Hamas". L'Idf ha accerchiato con i carri armati la casa del leader di Hamas a Khan Yunis