Guerra Israele – Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE

Israele estende la sua offensiva contro Hamas nel sud di Gaza. Bombardamenti su tutta la Striscia. Nella notte raid a Jabalia e mezzi in avanzamento su Khan Yunis. Maxioperazione anche a Jenin, in Cisgiordania. Colpiti siti di Hezbollah in Libano. Le vittime nella Striscia da inizio guerra sono arrivate ad almeno 15.900, secondo Hamas. Netanyahu incontra oggi le famiglie degli ostaggi. In programma oggi in Qatar il summit del Consiglio di cooperazione degli stati del Golfo arabo.





