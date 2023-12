Tank nel centro di Khan Yunis. Onu: "È un inferno"

I tank di Israele sono arrivati nel centro di Khan Yunis, a sud di Gaza. Impossibile portare altri aiuti ai profughi che non sanno più dove rifugiarsi. Secondo l'Onu, "sta per aprirsi uno scenario se possibile ancora più infernale, a cui le operazioni umanitarie potrebbero non essere in grado di rispondere". Netanyahu avverte: "Non riavremo tutti gli ostaggi". Israele revoca il visto a coordinatore umanitario dell'Onu: Guterres conferma la "piena fiducia" nel suo operato