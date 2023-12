Guerra Israele - Hamas, tank Idf attaccano nel Sud della Striscia LIVE

Foreste devastate, città allagate e delfini morti: dopo quasi due anni di guerra in Ucraina, gli esperti affermano che il danno ambientale sta diventando una tragedia "enorme" che colpirà le generazioni a venire. A differenza dei conflitti limitati ad aree particolari, la linea del fronte in Ucraina è incredibilmente lunga e si estende per centinaia di chilometri. Oltre all'intenso fuoco di artiglieria, si è verificato anche un aumento dell'inquinamento dovuto ai frequenti attacchi alle infrastrutture energetiche e alle grandi quantità di detriti generati dai bombardamenti nelle aree urbane. Il costo ambientale e' stato stimato a novembre in "l'incredibile cifra di 56 miliardi di dollari", ha affermato Jaco Cilliers, rappresentante residente del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) in Ucraina.