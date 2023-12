Israele accetta di designare ampie "safe zone" a Gaza

I negoziati per lo scambio di prigionieri sono terminati e non riprenderanno fino a quando Israele non interrompera' le operazioni militari a Gaza e consegnerà tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Lo afferma un funzionario di Hamas ad Al Jazeera. Israele ha ritirato la propria delegazione negoziale del Mossad a Doha, in Qatar, dopo l'"impasse" nella trattaviva per proseguire la tregua.