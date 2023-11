Ucraina Russia, le notizie di oggi 11 novembre sulla guerra. LIVE

La mancanza di successi militari sul campo sta costringendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fare nuove promesse ai suoi sostenitori occidentali, per "persuaderli che alla fine tali successi si materializzeranno". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le parole di Zelensky ieri in una conferenza a New York secondo le quali Kiev è ancora sulla buona strada per "ottenere risultati militari entro la fine dell'anno" e sta facendo "lenti passi in avanti a sud, ma anche a est".