Ucraina Russia, le notizie di oggi 29 settembre sulla guerra. LIVE

Le armi che l'Ucraina riceve dagli Stati Uniti per combattere l'aggressione russa vengono utilizzate correttamente e non si sono verificati casi in cui siano cadute nelle mani sbagliate, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller in conferenza stampa. "Disponiamo di importanti meccanismi di responsabilità per le armi e l'assistenza militare statunitensi che forniamo all'Ucraina - ha affermato Miller -. Abbiamo messo in atto severi meccanismi di controllo. Ciò vale anche per gli aiuti umanitari ed economici che abbiamo fornito. E non abbiamo visto alcuna deviazione di quelle armi finora". Da gennaio 2021 gli Stati Uniti hanno investito più di 44,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.