La brigata Wagner dichiarata gruppo terroristico nel Regno Unito

Da oggi in vigore l'ordine esecutivo del governo di Rishi Sunak per l'inserimento dei mercenari russi nella lista nera britannica delle "organizzazioni terroristiche". La misura comporta con effetto immediato il bando della brigata dal Paese e il divieto di farne parte

È da oggi in vigore l'annunciato ordine esecutivo del governo di Rishi Sunak per l'inserimento dei mercenari russi del gruppo Wagner nella lista nera britannica delle "organizzazioni terroristiche" come l'Isis e diverse altre (GUERRA IN UCRAINA: LIVEBLOG). Lo rende noto il dicastero dell'Interno dopo l'annuncio dato una decina di giorni dalla ministra Suella Braverman e la comunicazione formale al Parlamento del 6 settembre. La misura, inedita in questi termini in un Paese occidentale di spicco, comporta con effetto immediato il bando dal Paese e il divieto di farne parte.

Reato punibile fino a 14 anni di reclusione

"Il provvedimento - fa sapere il ministero - entra in vigore con effetto immediato e classifica come reato l'appartenenza al Gruppo Wagner o il suo sostegno in modo attivo". L'Home Office precisa sul suo sito web che si tratta di un reato punibile fino a 14 anni di reclusione. Oltre a Wagner, altre 78 organizzazioni sono considerate fuorilegge nel Regno Unito.