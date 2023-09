Nel suo intervento di ieri al consiglio di sicurezza dell'Onu, il leader ucraino ha rilanciato la sua "formula" di pace per mettere fine alla guerra, ribadendo come condizioni indispensabile il ritiro della Russia e il ripristino dei confini prima dell'invasione della Crimea nel 2014

Nel suo intervento al consiglio di sicurezza dell'Onu, ieri Volodymr Zelensky ha rilanciato la sua "formula" di pace in dieci punti per mettere fine alla guerra, ribadendo come condizioni indispensabile il ritiro della Russia e il ripristino dei confini prima dell'invasione della Crimea nel 2014. "Possa la pace prevalere, possano le nostre istituzioni e le nostra cooperazione diventare più forti", ha aggiunto il leader ucraino invitando altre nazioni a sostenere il piano, lo stesso annunciato dal leader ucraino ai leader del G7 nell'ottobre 2022 e rifiutato dalla Russia. Ma negli scorsi mesi, ha affermato il presidente all’Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza, sono stati condotti incontri a livello di diplomatici e di consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi Paesi per discutere punto per punto e capire come sia possibile implementarli.

Il processo di pace nel prossimo Consiglio Affari Esteri dell'Ue

I fari erano puntati sulla presenza nella stessa stanza di Zelensky e Serghei Lavrov al Consiglio di Sicurezza ma il vero lavoro diplomatico si porta avanti dietro le quinte. E sfocerà nel prossimo incontro di alto livello tra i consiglieri per la sicurezza nazionale previsto - a quanto apprende l'ANSA - in ottobre. "La nostra sovranità e integrità territoriale devono essere ripristinate. La Formula della pace di Zelensky offre modi per aiutare a preservare l'ordine e la giustizia nel mondo: è molto positivo che venga discussa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", ha dichiarato il Mazzarino del presidente, Andrii Yermak. Il luogo del prossimo vertice resta top secret perché ormai la forma è sostanza - dopo Copenaghen e Gedda la geografia della diplomazia potrebbe riservare altre sorprese. Il processo di pace sarà uno dei temi discussi nel corso del prossimo Consiglio Affari Esteri dell'Ue, per l'occasione in trasferta a Kiev. La presidenza ucraina ha l'ambizioso progetto di portare il tutto al prossimo livello - quello dei leader - entro la fine dell'anno.