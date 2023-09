Onu, Rama a Mosca: se interrompete guerra, Zelensky non parlerà. VIDEO

“Fermate la guerra e il presidente Zelensky non parlerà più”. Ha risposto così, in modo diretto e senza troppi giri di parole, il primo ministro albanese Edi Rama che il presidente del Consiglio dell’ Onu alla richiesta dell’ambasciatore russo Vasilij Alekseevič Nebenzja, che si è lamentato del fatto che al presidente ucraino sia stato concesso di parlare prima degli altri membri del Consiglio.

Il discorso di Rama

L’incontro è avvenuto in un clima molto teso. L’ambasciatore russo ha denunciato il fatto che il discorso di Zelensky è stato "un vero e proprio spettacolo". Di conseguenza il presidente del Consiglio dell’Onu ha dichiarato, in un modo del tutto inaspettato: “Visto che avete ripetuto molte volte che la violazione è che il presidente Zelensky abbia parlato prima dei membri del Consiglio, c’è una soluzione per questo, se siete d’accordo. Fermate la guerra e il presidente Zelensky non prenderà la parola”. In un video girato dalle telecamere di tutto il mondo, si vede l’ambasciatore russo visibilmente imbarazzato, che ascolta a testa bassa senza prendere più parola.