Ucraina Russia, le notizie di oggi 16 settembre sulla guerra. LIVE

Il leader ceceno Kadyrov è malato e in gravi condizioni, secondo l'intelligence di Kiev. Medvedev visita un campo d'addestramento russo per mercenari nel Donetsk. L'Ue non rinnova il blocco alle esportazioni di grano dall'Ucraina in scadenza oggi. Polonia, Ungheria e Slovacchia continueranno a bloccarne l'import. Kiev riconquista Andriivka. "La Russia non ha mai rifiutato negoziati e se l'Ucraina li vuole lo dica", afferma Putin.





Gli approfondimenti:

· Yevgeny Prigozhin, chi era il capo del gruppo Wagner

· Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo

· Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive

· Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti

· La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra. FOTO





Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)