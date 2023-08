Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 agosto. LIVE

"Le esportazioni alimentari ucraine sono un fattore chiave per la stabilità dei mercati. Lavoriamo con tutti i nostri partner, sia nella regione che nel mondo in generale, per garantire la sicurezza alimentare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale, scrive Ukrinform. Il 5 agosto inizierà a Gedda, in Arabia Saudita, un summit sulla pace. Secondo Zelensky, a questo incontro saranno rappresentati molti Paesi e diversi continenti, compreso il sud del mondo. "È molto importante perché in questioni come la sicurezza alimentare, il destino di milioni di persone in Africa, Asia e in altre parti del mondo dipende direttamente dalla rapidità con cui il mondo implementerà la formula della pace", ha detto il presidente che ha espresso gratitudine all'Arabia Saudita per il vertice sui negoziati.