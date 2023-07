"Ho annunciato ai ministri che proporrò di prorogare la direttiva sulla protezione temporanea" per i rifugiati ucraini "fino a marzo 2025, e spero che questa proposta possa essere inviata al Consiglio già a settembre". Lo ha detto la commissaria Ue per gli Affari Interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio informale Interni a Logorno, in Spagna. "In questo modo - ha sottolineato - avremo una pianificazione adeguata per i rifugiati ma anche per gli Stati membri per continuare a offrire un forte sostegno agli ucraini".