"Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Così il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov in merito alle esplosioni sul Nord Stream. Mentre, secondo il ministro degli Esteri Lavrov, gli eventi di questi giorni in Georgia sono stati orchestrati dall'estero per creare problemi ai confini russi e le proteste contro la legge sugli 'agenti stranieri' era "solo una scusa per tentare un cambio di potere con la forza". "L'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, ma non è ancora operativo", scrive il Financial Times. Kiev, intanto, ha portato avanti il contrattacco contro siti e centri logistici dove sono concentrate le truppe e le attrezzature dell'esercito russo in territorio ucraino. La centrale nucleare di Zaporizhzhia tagliata fuori dalla rete elettrica. La Commissione europea mette in guardia: "Occupare una centrale civile è contro tutti gli accordi internazionali e crea una situazione molto pericolosa".

