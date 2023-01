"La guerra della Russia con l'Occidente non è più ibrida, ma quasi reale", ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa dal Sudafrica , dove oggi ha incontrato a Pretoria la sua omologa sudafricana, Naledi Pandor. Lavrov ha anche affermato che le esercitazioni navali di Russia, Cina e Sudafrica avvengono in modo "trasparente, tutte le informazioni a riguardo sono state fornite", aggiungendo di non capire perché "le esercitazioni militari della Federazione russa, della Cina e del Sudafrica possano provocare reazioni contrastanti". Lavrov ha sottolineato come invece "le esercitazioni statunitensi al largo della Cina non sollevano questioni per nessuno".