IL FRENO DEI SOCIALDEMOCRATICI – Se finora il governo socialdemocratico si era mostrato timoroso, in quanto riteneva i Leopard un motivo dato a Mosca per un’ulteriore escalation del conflitto, oggi quei dubbi sembrano pian piano diradarsi. "Se ci verrà posta la richiesta, allora non ci opporremo", ha riferito la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock alla televisione francese Lci. "Per il momento la domanda non è stata posta dalla Polonia: sappiamo, però, quanto siano importanti questi carri armati", ha aggiunto