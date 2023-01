Guerra Ucraina, Usa inviano altre armi a Kiev. Oggi vertice a Ramstein

Nella base tedesca incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti militari. Washington autorizza l’invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi a Kiev. I nove Paesi Ue del patto di Tallinn promettono che manderanno nuove forniture, tra cui carri armati. Pressing su Berlino che in queste ore decide cosa fare sui tank ascolta articolo Condividi

Il conflitto tra Ucraina e Russia prosegue e l'Occidente fa quadrato intorno a Kiev (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Oggi in Germania, nella base di Ramstein, si tiene il nuovo vertice del gruppo di contatto per l'Ucraina a guida Usa, per coordinare ulteriori aiuti militari. La pressione è tutta su Berlino perché ormai i tedeschi sembrano gli unici ad avere remore nel fornire i tank a Kiev e si ostinano a negare agli altri Paesi l'ok all'esportazione dei Leopard 2. Tanto che la Polonia ha minacciato che se la Germania continua a mettersi di traverso, fornirà i carri anche senza il permesso. Berlino fa sapere che ha lasciato la porta aperta sulla possibilità di consentire agli alleati di rifornire l'Ucraina di moderni carri armati di fabbricazione tedesca, affermando che la questione "diventerà chiara nelle prossime ore". Il neo ministro della Difesa Boris Pistorius ha detto che "nessuno esclude l'invio di carri armati Leopard, o che possa essere dato il permesso o l'approvazione per la consegna da parte di altri partner europei". La Germania deve approvare la consegna dei tank se altri Paesi che li hanno acquistati vogliono donarli a un Paese terzo.

Usa autorizzano aiuti militari per 2,5 miliardi all’Ucraina vedi anche Guerra Ucraina Russia. Usa: Crimea è ucraina, Kiev può riprenderla Gli Stati Uniti autorizzano l'invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi all'Ucraina. Lo riportano i media americani, sottolineando che saranno inviati, fra l'altro, 90 mezzi corazzati Stryker e 59 veicoli da combattimento Bradley. Gruppo di 9 Paesi europei promette tank all'Ucraina Intanto Estonia, Regno Unito, Polonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia hanno emesso un comunicato congiunto - il patto di Tallinn - in cui si impegnano "a perseguire collettivamente la consegna di una serie di donazioni senza precedenti, tra cui carri armati, artiglieria pesante, difesa aerea, munizioni e veicoli da combattimento di fanteria" a favore dell'Ucraina. “A Ramstein solleciteremo gli altri alleati e partner a seguire l'esempio e a contribuire con propri pacchetti di sostegno pianificati il prima possibile”, si legge nella nota.

Zelensky: da Ramstein ci aspettiamo decisioni forti vedi anche Zelensky: "Non sono sicuro che Putin sia ancora vivo" "Ci stiamo preparando per il vertice di Ramstein: ci aspettiamo decisioni forti. E ci aspettiamo un potente pacchetto di supporto militare dagli Stati Uniti”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Intanto sono state prese contemporaneamente diverse potenti decisioni dei partner per rafforzare la nostra difesa. Prima di tutto, per rafforzare la nostra artiglieria. Grazie all'Estonia per il prossimo e più grande pacchetto di aiuti armati da questo Paese. Per obici e munizioni. Grazie alla Svezia per il nuovo pacchetto militare. Il secondo Nlaw, Archer e Bmp. Grazie alla Danimarca per aver deciso Caesar per i nostri soldati, rafforzerà seriamente il nostro esercito. Grazie alla Lituania per il nuovo pacchetto militare. Per cannoni antiaerei, munizioni e aeromobili ad ala rotante".

Cosa succede ora vedi anche Ucraina, Medvedev: "Rischio guerra nucleare se Russia viene sconfitta" È probabile che in primavera ci sarà una nuova offensiva russa e “questo è ciò a cui si devono preparare gli ucraini e anche gli alleati, studiando quali sono le necessità più probabili di Kiev e come si può sostenere il Paese", ha sottolineato il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer, al termine del vertice dei capi di Stato Maggiore. "I carri armati sono un mezzo importante, soprattutto per poter riprendere i territori occupati, e visto che i russi li usano anche gli ucraini dovrebbero poter rispondere di conseguenza", ha aggiunto. Per i tank servono addestramento, parti di ricambio e linee logistiche per metterli in campo. Se si vuole preparare l'Ucraina all'offensiva di primavera bisogna partire ora. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è dimostrato però molto cauto e a Davos ha montato l'ultima linea di difesa: la Germania darà i Leopard se gli Usa forniranno i loro Abrams. Berlino insomma sembra non voler passare agli occhi di Mosca come eccessivamente guerrafondaia. Il Cremlino ha già bollato la fornitura di mezzi pesanti all'Ucraina come "potenzialmente estremamente pericolosa", dato che "significherebbe portare il conflitto a un livello completamente nuovo". Il segretario generale della Nato ha sempre detto che l'Alleanza è sempre stata attenta a non essere vista come "parte belligerante" perché l'obiettivo è sì quello di sostenere Kiev ma anche di evitare una guerra su vasta scala con la Russia.