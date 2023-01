Leopard 2, i tank che Kiev chiede a Berlino: ecco di cosa si tratta

Kiev vuole essere pronta a respingere la possibile nuova offensiva russa prevista entro la primavera e chiede alla Germania i suoi carri armati più efficienti. Da Berlino la risposta è stata negativa ma non mancano le pressioni anche da parte degli altri Paesi alleati. Ecco cosa sono i Leopard 2 e perché potrebbero avere un ruolo findamentale per l'esito della guerra ascolta articolo Condividi

I Paesi alleati continuano a fornire armi all’Ucraina ma è stallo sui Leopard 2, carri armati di fabbricazione tedesca che la Germania non ha ancora autorizzato a inviare a Kiev. Anche di questo si è parlato nell’incontro avvenuto a Ramstein il 20 gennaio a margine della riunione dei ministri della Difesa del Gruppo di contatto per l'Ucraina. Questi tank da combattimento sono importanti per l’Ucraina in vista di un'attesa nuova offensiva russa entro la primavera e dai partner occidentali non mancano le pressioni su Berlino affinché dia il via libera al loro invio a Kiev anche da parte di paesi terzi che li hanno acquistati in passato dalla Germania stessa. I Leopard 2 sono “main battle tank” (Mbt), ovvero principali tank da battaglia, sviluppati durante la guerra fredda: protezione corazzata, manovrabilità e potenza di tiro sono le sue principali caratteristiche. Inoltre, come nota Ralf Raths, direttore del museo del tank a Muenster (Germania), sono anche "eccezionalmente ben bilanciati". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Alcuni numeri leggi anche Guerra in Ucraina, Berlino promette 1 miliardo euro in aiuti a Kiev I Leopard 2 consumano 530 litri di diesel ogni 100 km e hanno un motore diesel da 1500 hp. Il loro peso è di 64 tonnellate e possono muoversi a una velocità massima di 63 km/h. La Germania possiede poco più di 300 Leopard 2: 225 della serie A5/A6 e 59 della serie A7/A7V, Altri 55 Leopard 2 A4 sono nei depositi. La Bundeswehr è in attesa di ricevere 104 Leopard 2 A7V nei prossimi tre anni. I vecchi tank dovrebbero essere messi fuori servizio o dati ad altri paesi, fra cui il modello A4 o il Leopard 1. Secondo dati citati da Europa Today, la tedesca Krauss-Maffei Wegmann ha costruito oltre 3500 Leopard dall'inizio della produzione del 1978. Dotato di un cannone a canna liscia da 120 mm come armamento principale, è anche armato con due mitragliatrici leggere. Alimentato da un motore diesel, il tank è poi dotato di apparecchiature per la visione notturna e un telemetro laser in grado di misurare la distanza da un oggetto, consentendogli di mirare meglio a un bersaglio in movimento mentre si sposta su terreni accidentati. Entrato in servizio per la prima volta nel 1979, esistono più versioni di Leopard 2 con caratteristiche e design diversi. Oltre che dall'esercito tedesco, il tank è stato ampiamente utilizzato da più di una dozzina di paesi europei, oltre a numerosi altri Stati, incluso il Canada. Ha prestato servizio nei conflitti in Kosovo, Bosnia, Afghanistan e Siria. Fino ad ora, sia Kiev che Mosca hanno utilizzato carri armati dell'era sovietica in battaglia.

Le richieste ucraine leggi anche Guerra in Ucraina, Metsola: "Con aiuti militari Kiev può vincere" I Leopard 2 sono i carri armati più importanti del mondo e in quanto tali per l'Ucraina sono "uno dei bisogni più urgenti e pressanti". Il governo di Volodymyr Zelensky ne chiede l'immediata fornitura da parte della Germania e dei suoi partner per poter dare una svolta nella guerra in favore di Kiev. Il tank, capace di colpire bersagli a 5 km di distanza, è infatti in dotazione di diversi paesi Nato che aspettano solo il via libera da Berlino. Esperti militari hanno affermato che i vantaggi principali del Leopard 2 riguardano il numero di tank che possono essere inviati in Ucraina e la relativa facilità di riparazione e logistica. Poiché diversi Paesi europei utilizzano questi carri armati, più nazioni infatti potrebbero contribuire alla loro fornitura, nei pezzi di ricambio o in capacità di addestramento. L'Ucraina ha detto di aver bisogno di 300 carri armati, mentre gli analisti hanno suggerito che già 100 potrebbero spostare l'equilibrio della guerra.

Carri armati M1 Abrams vedi anche Presidente Consiglio Ue Michel a Kiev: 2023 anno di vittoria e pace L’alternativa al tank tedesco Leopard è l’americano Abrams. Anche in questo caso si tratta di un “main battle tank” che presenta però alcune caratteristiche differenti rispetto al modello posseduto dalla Germania. Le prestazioni in termini di manovrabilità e potenza di tiro sono simili. Una delle principali differenze, importante dal punto di vista logistico, sta nel consumo. L'M1 Abrams è dotato di un motore a turbina multifuel da 1500 hp e consuma 700 litri di carburante per 100 km. Protagonista delle guerra nel deserto in Iraq, il tank americano è più pesante (74 tonnellate) ma si muove a una velocità leggermente maggiore pari a 68 Km/h. Secondo Military Balance, il report dell'International Institute for Strategic Studies, gli Stati Uniti possiedono oltre 6mila tank Abrams, fra cui 650 del tipo M1A1 e duemila M1A2 in varie versioni.