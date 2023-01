Nell’ultima giornata del World Economic Forum di Davos, in un’intervista a Sky TG24 Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha affrontato tutti i temi caldi partendo dalla guerra in Ucraina fino allo scandalo del Qatargate e della crisi dell’istituzione comunitaria.

"Il 24 febbraio la guerra è cominciata in Europa. Un Paese ne ha invaso un altro illegalmente, senza provocazioni, e la guerra diventa ogni giorno più brutale. La nostra risposta deve essere proporzionata. Dobbiamo aiutare gli ucraini logisticamente, sotto il profilo umanitario ma anche militarmente perché con gli aiuti militari l'Ucraina può vincere, senza no" ha detto Metsola parlando del conflitto. "Per vincere, l'Ucraina ha bisogno di più aiuto. A Davos ho chiesto ulteriore sostegno: finanziario, logistico, militare e umanitario. Dobbiamo consegnarlo. #SlavaUcraini" ha poi scritto in un tweet rilanciando un passaggio del suo intervento al Forum.