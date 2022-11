Ue, Giorgia Meloni a Bruxelles vede Metsola, von der Leyen e Michel

5/5 ©IPA/Fotogramma

La necessità è quella di reperire risorse, di concordare gli spazi in deficit che si possano utilizzare, perché i soldi "sono pochi", ammette Meloni, che al rientro presiederà il Cdm per integrare la Nadef, e dovranno andare per la gran parte "a coprire il taglio delle bollette". In attesa che i Paesi Ue mettano in pratica delle azioni per frenare i maxi-rincari dell'energia, dal price cap sul gas al disaccoppiamento tra prezzo del metano e dell'energia elettrica su cui l'esecutivo, ripete Meloni, è pronto ad andare avanti anche da solo

Bollette, +5% per il gas a ottobre. Per l’elettricità paghiamo +70% rispetto alla Francia