1/10 ©Ansa

Saranno giorni intensi per il nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra impegni, faccia a faccia ed incontri internazionali, tra Europa, Egitto e Sud Est Asiatico. Non ci sono solo le questioni italiane nell'agenda del primo ministro, ma anche il preoccupante scenario della guerra in Ucraina e dell'aumento dei costi energetici, oltre a quello della crisi climatica.

Meloni stringe su squadra governo, prossima settimana cdm. GUARDA IL VIDEO