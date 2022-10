Attivisti per il clima attaccano "La ragazza con l'orecchino di perla"

Alcuni esponenti di 'Just Stop Oil' si sono incollati al celebre dipinto dell'artista olandese conservato nella Mauritshuis dell'Aia e hanno lanciato salsa di pomodoro. L'opera d'arte è protetta da un vetro e apparentemente non è stata danneggiata

Nuovo attacco al patrimonio artistico mondiale in nome dell'ambiente. Questa volta a finire nel mirino è stato il celebre dipinto di Vermeer, 'La ragazza con l'orecchino di perla', esposto al Mauritshuis Museum all'Aja. Un attivista ha cercato di incollarsi al quadro mentre un secondo gli rovesciava addosso una scatola di passata di pomodoro.

La polizia olandese ha arrestato tre persone

Dopo l'attacco, la polizia olandese ha arrestato tre persone, secondo quanto hanno reso noto la polizia e il museo. Due ecologisti si sono incollati al dipinto e un altro ha lanciato la salsa, ma l'opera d'arte è protetta da un vetro e apparentemente non è stata danneggiata, ha affermato il Mauritshuis in una dichiarazione all'AFP. Immagini diffuse sui social media mostrano attivisti accanto al dipinto che indossano magliette 'Just Stop Oil'.