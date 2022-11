Ucraina, Crosetto: "Bene piazza per pace ma non diventi bastone"

Chi scende in piazza per la pace "va capito, rispettato...direi anche ammirato", "guai però se qualcuno provasse a utilizzare quel grido limpido e quella piazza pulita per sferrare un attacco politico": lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista ad Avvenire. "Quella piazza che chiede pace non può essere un bastone per colpire un avversario. Per trasformarlo in un nemico", ha sottolineato. "Non ci sono barriere culturali che mi impedirebbero di essere idealmente con loro", ha assicurato Crosetto, "con quel mondo largo e colorato che grida pace". Con loro "ci sarà però l'intollerabile mancanza di limpidezza di troppi uomini politici", ha aggiunto il ministro, "perché nella stessa piazza c'è un pezzo di società civile che la bandiera della pace l'ha sempre sventolata e c'è chi, come Conte, ha votato quei cinque decreti e ora dice 'no a scellerate corse al riarmo'". Guido Crosetto, chi è il nuovo ministro della Difesa del governo Meloni