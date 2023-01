Ieri in Germania l'incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all'Ucraina. Berlino promette altre armi ma frena sui Leopard. "L'Italia sta contribuendo in molti modi al supporto" a Kiev, afferma Stoltenberg. Ancora propaganda di Mosca contro Roma: è stato distrutto sul campo un corazzato italiano, afferma l'ambasciata russa. Zelensky: "Lotteremo per i tank" e aggiunge "Questa riunione rafforza la nostra resilienza". Il ministro della Difesa italiano Crosetto: "Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra con un aumento esponenziale degli attacchi". Monsignor Gallagher: "Per ora il Papa non andrà a Kiev". Washington autorizza l'invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi a Kiev, tra cui 90 corazzati Stryker e 59 veicoli Bradley.