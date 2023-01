I Paesi alleati continuano a fornire armi all’Ucraina ma è stallo sui Leopard 2, carri armati di fabbricazione tedesca che la Germania non ha ancora autorizzato a inviare a Kiev. Anche di questo si è parlato nell’incontro avvenuto a Ramstein il 20 gennaio a margine della riunione dei ministri della Difesa del Gruppo di contatto per l'Ucraina. Questi tank da combattimento sono importanti per l’Ucraina in vista di un'attesa nuova offensiva russa entro la primavera e dai partner occidentali non mancano le pressioni su Berlino affinché dia il via libera al loro invio a Kiev anche da parte di paesi terzi che li hanno acquistati in passato dalla Germania stessa. I Leopard 2 sono “main battle tank” (Mbt), ovvero principali tank da battaglia, sviluppati durante la guerra fredda: protezione corazzata, manovrabilità e potenza di tiro sono le sue principali caratteristiche. Inoltre, come nota Ralf Raths, direttore del museo del tank a Muenster (Germania), sono anche "eccezionalmente ben bilanciati".