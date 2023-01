Arriva la svolta sui tank per l'Ucraina: non c'è ancora una dichiarazione ufficiale, ma gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare gli Abrams M1, punta di diamante dell'equipaggiamento militare a stelle e strisce, e la Germania a fornire i Leopard finora negati. Intanto Zelensky fa 'pulizia' nel governo ucraino, sostituendo quattro viceministri e cinque governatori regionali accusati di corruzione nelle forniture all'esercito. Da Londra giunge la conferma dell'uccisione dei due volontari britannici Chris Parry e Andrew Bagshaw, dichiarati scomparsi in Ucraina due settimane fa. Sono stati uccisi mentre tentavano un'evacuazione umanitaria da Soledar, nell'est del Paese.