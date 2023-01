Ucraina, si dimettono viceministro Difesa e numero due di Zelensky

Vyacheslav Shapovalov e Kyrylo Tymoshenko hanno deciso di lasciare oggi i rispettivi incarichi: il primo per non "creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull'acquisto dei servizi di ristorazione" mentre il secondo perché finito in diversi scandali legati al suo presunto uso personale di auto di lusso

“La giustizia deve valere per tutti” ha dichiarato su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche per il vice ministro della Difesa Vyacheslav Shapovalov e per il vice capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko. I due hanno deciso di lasciare oggi i rispettivi incarichi: il primo per non "creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull'acquisto dei servizi di ristorazione" mentre il secondo perché finito in diversi scandali legati al suo presunto uso personale di auto di lusso. Secondo fonti qualificate citate dai media ucraini potrebbe esserci presto un rimpasto di governo con la sostituzione di alcuni ministri. Il primo dovrebbe essere quello dell'Energia Herman Galushchenko, che ha gestito la complessa situazione energetica nel Paese dopo che gli attacchi russi hanno distrutto buona parte del sistema elettrico ucraino. A seguire, potrebbero essere sostituiti il ministro della gioventù e dello sport Vadym Gutzait e il capo del ministero della Strategia e dell'industria Pavlo Ryabikin.