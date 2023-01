Ucraina, Putin: "Non consentiremo minacce a nostri territori storici"

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca “non può consentire che vengano minacciati i suoi territori storici”, aggiungendo che lo scopo principale dell'operazione militare in Ucraina è quello di proteggere il popolo e la stessa Russia. Il capo del Cremlino ha detto anche che “prima o poi l'Europa si riprenderà la sua sovranità, ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo” e che "le forze americane in Germania sono truppe d'occupazione, in termini legali ed effettivi" (SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA SULLA GUERRA IN UCRAINA).