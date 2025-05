Tentato rapimento a Parigi, vittime la figlia e il nipote del magnate

Il tentato rapimento

Il tentato rapimento è avvenuto ieri mattina alle 8:20 sulla rue Pache, nell'11esimo arrondissement. Nel filmato di una telecamera di sicurezza, pubblicato sui siti dei media francesi, si vedono tre uomini armati e incappucciati che cercano di caricare a forza i due su un furgoncino bianco con la scritta Chronopost. Per vincere le resistenze dell'uomo accorso in aiuto della compagna, che era insieme al suo bimbo di due anni, i rapitori lo hanno colpito con un estintore. La giovane è riuscita a togliere la pistola a uno degli aggressori e a lanciarla lontano, davanti a passanti accorsi dopo aver udito le sue grida disperate. Uno di loro ha preso la pistola e sparato un colpo in aria. Alla fine i rapitori hanno desistito e si sono allontanati in tutta fretta sul minivan. Il mezzo è stato ritrovato poco dopo abbandonato su una strada del quartiere.