L'Ucraina non si arrende. Lo ribadisce il leader di Azione, Carlo Calenda in collegamento televisivo su La7 da Leopoli. “Se qualcuno pensa che lasceranno pezzi di territori ai russi si sbaglia di grosso. Non lo faranno mai" ha aggiunto Calenda spiegando che domani sarà a Kiev. "L’Ucraina è un Paese in guerra che cerca in tutti i modi di tenere una normalità, nonostante l'energia elettrica non sia costante. Questo è un popolo consapevole di poter liberare il Paese e determinatissimo farlo. Vorrei che venissero qua le persone che dicono agli ucraini di arrendersi. La possibilità che gli ucraini si arrendano non c'è” ha ribadito Calenda.