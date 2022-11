Putin decora un "sacerdote soldato" ucciso

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha decorato postumo un sacerdote ortodosso morto in Ucraina la scorsa settimana dopo aver raccomandato alle donne di avere più

figli per alleviare il dolore dell'invio di soldati al fronte. Il Cremlino ha riferito che Mikhail Vasilyev ha ricevuto la medaglia di Eroe della Federazione Russa per il suo "coraggio ed eroismo nell'adempimento del suo dovere civico". Vasilyev è morto domenica mattina "nell'area dell'operazione militare speciale in Ucraina, mentre svolgeva il lavoro pastorale", ha affermato la Chiesa ortodossa in una nota. Il

religioso, nato nel 1971, aveva servito come cappellano militare in altre operazioni dell'esercito russo in Kosovo, Bosnia e Siria.