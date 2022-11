Vladimir Putin ha firmato una legge che abolisce il divieto di arruolamento nell'esercito russo dei cittadini che hanno una condanna "non cancellata o in sospeso" per un reato considerato "grave". Lo riporta l'agenzia Interfax, precisando che il divieto permane per chi è stato condannato per abusi su minori e per alcuni altri reati. Il G7 ha esortato Mosca a prolungare l'accordo che consente il passaggio sicuro delle spedizioni di grano dall'Ucraina e "chiede ancora una volta alla Russia di fermare immediatamente la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e di ritirare tutte le sue forze e l'equipaggiamento militare". Putin ha evidenziato la necessità di evacuare gli abitanti della regione occupata di Kherson dalla aree dei combattimenti. Zelensky ha ribadito che con la Russia, almeno per ora, non si tratta, e non andrà al G20 di Bali se ci sarà Putin . Rinvenuti i cadaveri di tre civili uccisi con colpi di arma da fuoco in un villaggio di un distretto liberato dai russi della regione di Kherson. Secondo le informazioni preliminari, i tre civili "sono stati uccisi e seppelliti dai militari russi".