Guerra Ucraina, Zelensky: “Non parteciperò al G20 se ci sarà Putin”

Usa Weekly News, Biden: “Parlare con Putin al G20? Dipende…”

“Un attore normalmente razionale che ha commesso un errore di valutazione decidendo di aggredire l’Ucraina”: è il profilo di Vladimir Putin delineato da Joe Biden, ospite del giornalista della Cnn Jake Tapper. Un'intervista che ha spaziato dalla politica internazionale all’economia, fino ad arrivare alla sfera privata di Joe Biden, quella riguardante il rapporto con il figlio Hunter. E su un possibile incontro con Putin al G20 di Bali, Biden ha detto: “Dipende da cosa vuole discutere” A cura di Valentina Clemente

Ferma condanna - “Gli Stati Uniti condannano fermamente gli attacchi missilistici della Russia in Ucraina. Questi attacchi hanno ucciso e ferito civili e distrutto obiettivi senza scopo militare e mostrano ancora una volta l’assoluta brutalità della guerra illegale di Putin al popolo ucraino”. Così Joe Biden, in una nota. “Questi attacchi non fanno che rafforzare ulteriormente il nostro impegno a stare con il popolo ucraino per tutto il tempo necessario”, ha sottolineato

“Insieme ai nostri alleati e partner, continueremo a imporre costi alla Russia per la sua aggressione, a ritenere Putin e la Russia responsabili di atrocità e crimini di guerra e forniremo il supporto necessario alle forze ucraine per difendere il loro Paese e la loro libertà”, ha proseguito Biden nella nota. “Chiediamo ancora una volta alla Russia di porre fine immediatamente a questa aggressione non provocata e di rimuovere le sue truppe dall’Ucraina”, ha concluso il presidente americano