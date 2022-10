Meloni a Zelensky: "Impegno Italia per cessazione guerra in Ucraina"

Durante il colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina dell'Ucraina, il presidente del Consiglio si è detto fiero della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei profughi accolti in Italia. Il leader ucraino: "L'ho invitata a visitare il Paese" ascolta articolo Condividi

Colloquio telefonico tra il premier italiano, Giorgia Meloni, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il presidente del Consiglio, spiega una nota di Palazzo Chigi, "ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l'impegno dell'Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Meloni: "Fiera della solidarietà dimostrata da italiani" leggi anche Laura Boldrini contro Giorgia Meloni per l’utilizzo di "Il Presidente" Durante il faccia a faccia, Meloni si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia e ha poi auspicato il rinnovo dell'intesa sull'esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare (GOVERNO MELONI, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Zelensky: "Ho invitato Giorgia Meloni a venire in Ucraina" leggi anche Guerra in Ucraina, Zelensky: "Da Giorgia Meloni pieno sostegno" Nel corso della telefonata, Zelensky si è congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina. "Spero in un'ulteriore proficua collaborazione", ha scritto il presidente ucraino su Twitter riferendo del colloquio, "abbiamo discusso dell'integrazione dell'Ucraina in Ue e nella Nato". "Le ho parlato della situazione attuale nel nostro Paese e l'ho invitata a visitare l'Ucraina", ha concluso il leader di Kiev.