Laura Boldrini contro Giorgia Meloni per l’utilizzo di "Il Presidente"

Eva contro Eva. Presidentessa vs Presidente. È il cavallo di battaglia di Laura Boldrini contro Giorgia Meloni. La polemica su come chiamare il Presidente del Consiglio. L’ex Presidente (o Presidentessa) della Camera dei deputati Boldrini non molla la presa: “Giorgia Meloni deve essere chiamata la Presidente”. E aggiunge ai microfoni de La Buvette di Michele Dessì: “C’è qualcosa di strano in lei, si trincera dietro il maschile”.